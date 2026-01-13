В Белоруссии запретили «незамерзайку» рязанского производства

Товар из Рязани не прошёл проверку: эксперты обнаружили, что он замерзает при −13°C вместо заявленных −30°C. Это может привести к поломке системы омывания стёкол и повысить риск ДТП в мороз. С 12 января продажа и ввоз товара в Белоруссию запрещены, а уже поступившие партии изымаются.

