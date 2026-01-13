Ушел из жизни военный летчик, подполковник запаса Александр Верозуб

Ушел из жизни выдающийся военный летчик, подполковник запаса Александр Верозуб. Ему было 78 лет. Об этом сообщила авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» в своем Telegram-канале.
Причина смерти не уточняется.
Александр Верозуб родился в 1945 году и в 1966 году окончил машиностроительный техникум, после чего был призван на срочную службу в армию. В августе 1967 года он поступил в Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, завершив обучение в 1971 году. За время своей службы он налетал около 2,5 тысяч часов, освоив управление различными самолетами, включая МиГ-15 и все модификации МиГ-23.
Верозуб был известен как мастер одиночного и группового пилотажа, представляя отечественную авиацию на международных авиапоказах в таких странах, как Финляндия, Франция и Швеция, а также на мероприятиях в Советском Союзе. Он работал до 1992 года, после чего уволился в запас. За свои заслуги и высокий профессионализм летчик был награжден орденом Красной звезды и медалями.
Авиационная группа «Русские Витязи» выразила соболезнования семье Александра Васильевича, отметив, что память о нем навсегда останется в сердцах коллег, учеников и всех, кто знал этого выдающегося человека.