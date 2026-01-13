Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
3 367
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 273
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 350
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 163
Ушел из жизни военный летчик, подполковник запаса Александр Верозуб
Ушел из жизни подполковник запаса Александр Верозуб, выдающийся военный летчик. Ему было 78 лет. Об этом сообщила авиационная группа «Русские Витязи» в Telegram. Причина смерти не указана. Александр Верозуб родился в 1945 году, окончил машиностроительный техникум в 1966 и в 1971 году — Харьковское военное авиаучилище летчиков. За службу налетал около 2,5 тысяч часов на МиГ-15 и всех модификациях МиГ-23. Он был мастером одиночного и группового пилотажа, выступал на международных авиашоу в Финляндии, Франции, Швеции и в СССР. Служил до 1992 года, награжден орденом Красной звезды и медалями.

Ушел из жизни выдающийся военный летчик, подполковник запаса Александр Верозуб. Ему было 78 лет. Об этом сообщила авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» в своем Telegram-канале.

Причина смерти не уточняется.

Александр Верозуб родился в 1945 году и в 1966 году окончил машиностроительный техникум, после чего был призван на срочную службу в армию. В августе 1967 года он поступил в Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, завершив обучение в 1971 году. За время своей службы он налетал около 2,5 тысяч часов, освоив управление различными самолетами, включая МиГ-15 и все модификации МиГ-23.

Верозуб был известен как мастер одиночного и группового пилотажа, представляя отечественную авиацию на международных авиапоказах в таких странах, как Финляндия, Франция и Швеция, а также на мероприятиях в Советском Союзе. Он работал до 1992 года, после чего уволился в запас. За свои заслуги и высокий профессионализм летчик был награжден орденом Красной звезды и медалями.

Авиационная группа «Русские Витязи» выразила соболезнования семье Александра Васильевича, отметив, что память о нем навсегда останется в сердцах коллег, учеников и всех, кто знал этого выдающегося человека.