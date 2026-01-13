Ушел из жизни военный летчик, подполковник запаса Александр Верозуб

Ушел из жизни подполковник запаса Александр Верозуб, выдающийся военный летчик. Ему было 78 лет. Об этом сообщила авиационная группа «Русские Витязи» в Telegram. Причина смерти не указана. Александр Верозуб родился в 1945 году, окончил машиностроительный техникум в 1966 и в 1971 году — Харьковское военное авиаучилище летчиков. За службу налетал около 2,5 тысяч часов на МиГ-15 и всех модификациях МиГ-23. Он был мастером одиночного и группового пилотажа, выступал на международных авиашоу в Финляндии, Франции, Швеции и в СССР. Служил до 1992 года, награжден орденом Красной звезды и медалями.

Ушел из жизни выдающийся военный летчик, подполковник запаса Александр Верозуб. Ему было 78 лет. Об этом сообщила авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» в своем Telegram-канале.

Причина смерти не уточняется.

Александр Верозуб родился в 1945 году и в 1966 году окончил машиностроительный техникум, после чего был призван на срочную службу в армию. В августе 1967 года он поступил в Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, завершив обучение в 1971 году. За время своей службы он налетал около 2,5 тысяч часов, освоив управление различными самолетами, включая МиГ-15 и все модификации МиГ-23.

Верозуб был известен как мастер одиночного и группового пилотажа, представляя отечественную авиацию на международных авиапоказах в таких странах, как Финляндия, Франция и Швеция, а также на мероприятиях в Советском Союзе. Он работал до 1992 года, после чего уволился в запас. За свои заслуги и высокий профессионализм летчик был награжден орденом Красной звезды и медалями.

Авиационная группа «Русские Витязи» выразила соболезнования семье Александра Васильевича, отметив, что память о нем навсегда останется в сердцах коллег, учеников и всех, кто знал этого выдающегося человека.