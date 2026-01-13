Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
-11°
Срд, 14
-6°
Чтв, 15
-10°
ЦБ USD 78.85 0.06 14/01
ЦБ EUR 92.4 0.43 14/01
Нал. USD 79.50 / 79.50 13/01 18:30
Нал. EUR 92.54 / 94.40 13/01 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
3 367
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 273
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 350
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 163
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Ученые связали загрязненный воздух с ухудшением памяти у взрослых
Ученые установили, что у взрослых, выросших в условиях загрязненного воздуха, показатели когнитивных тестов оказались ниже, особенно в области эпизодической памяти и общего психического состояния. Об этом сообщает ScienceDirect.

Ученые установили, что у взрослых, выросших в условиях загрязненного воздуха, показатели когнитивных тестов оказались ниже, особенно в области эпизодической памяти и общего психического состояния. Об этом сообщает ScienceDirect.

Наибольшей уязвимостью оказались мужчины, курильщики и люди, употребляющие алкоголь. Эти факторы усиливают воспалительные и стрессовые реакции организма, вызванные загрязнением воздуха, что негативно сказывается на работе мозга.

Авторы исследования отмечают, что результаты подчеркивают важность чистого воздуха для сохранения когнитивных функций и предупреждают о потенциальных долгосрочных последствиях воздействия загрязненной среды на психическое здоровье.