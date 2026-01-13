Ученые связали загрязненный воздух с ухудшением памяти у взрослых

Ученые установили, что у взрослых, выросших в условиях загрязненного воздуха, показатели когнитивных тестов оказались ниже, особенно в области эпизодической памяти и общего психического состояния. Об этом сообщает ScienceDirect.

Наибольшей уязвимостью оказались мужчины, курильщики и люди, употребляющие алкоголь. Эти факторы усиливают воспалительные и стрессовые реакции организма, вызванные загрязнением воздуха, что негативно сказывается на работе мозга.

Авторы исследования отмечают, что результаты подчеркивают важность чистого воздуха для сохранения когнитивных функций и предупреждают о потенциальных долгосрочных последствиях воздействия загрязненной среды на психическое здоровье.