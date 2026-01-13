У 28-летнего рязанца конфисковали «Опель» за повторное пьяное вождение

У 28-летнего жителя Ряжского района конфисковали «Опель» за повторное пьяное вождение. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Ранее водителя привлекали к уголовной ответственности за вождение в пьяном виде и лишали «прав». Однако молодой человек снова совершил преступление. Его поймали полицейские.

Суд решил конфисковать автомобиль водителя «Опель Вектра».

Кроме того, виновному назначено наказание в виде ограничения свободы на два с половиной года. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года семь месяцев.