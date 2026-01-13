Терапевт назвала лучшую позу для качественного сна

Терапевт Дебора Ли заявила, что для хорошего сна важно, чтобы ночью позвоночник оставался в правильном положении, дыхательные пути были открытыми, а конечности свободно двигались. Для этого, по ее словам, лучше всего подойдет сон на боку. Врач отметила, что при болях в спине можно положить между ног подушку, а при изжоге и расстройстве пищеварения лучше лежать на левом боку.

