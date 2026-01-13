Суд оштрафовал Александра Гудкова за клип «Я узкий»

Красногорский городской суд оштрафовал комика Александра Гудкова на 11 тысяч рублей за разжигание ненависти в клипе «Я узкий», сообщает объединенная пресс-служба судов Московской области.

Суд признал Гудкова виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ о возбуждении ненависти либо унижении человеческого достоинства.

В суде указали, что Гудков разместил во «ВКонтакте» видео с переработанной аранжировкой песни «Я русский» и измененным текстом, доступное всем пользователям. Экспертиза установила, что запись содержит публичные действия, направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признаку происхождения.

Фото: YouTube / Шастун.