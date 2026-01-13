Стало известно, где в Рязани можно утилизировать живую елку

Елки можно сдать с 14 по 30 января. Деревья будут принимать круглосуточно около «ЭкоПункта» на парковке ТЦ «Премьер» на Московском шоссе. Там установят контейнер. Приносить можно живые елки, сосны, лапник. Перед тем, как сдать дерево, нужно снять с него все украшения. Пихту принимать не будут. После елки передадут на корм для животных. Стволы пойдут для отопления фермы.

