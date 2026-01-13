Рязанский колледж признали одним из лучших в России по профориентации

Рязанский строительный колледж имени героя Советского Союза В. А. Беглова стал третьим в номинации «Путь к призванию: инновационные методики образовательных организаций в профориентационной работе». Всего в конкурсе зарегистрировано 1055 заявок из 77 регионов РФ. По его итогам жюри определили 129 организаций-победителей и призеров.

