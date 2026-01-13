Рязанский кардиодиспансер получил новое оборудование

Новый аппарат УЗИ доставили в отделение функциональной и ультразвуковой диагностики кардиодиспансера. «Аппарат очень высокого уровня, способен выполнять все необходимые для точной диагностики обследования сердечно-сосудистой системы. Возможности широкие. Это стресс-эхокардиография (метод, который позволяет оценить работу сердца под нагрузкой). Есть функция strain, позволяющая исследовать продольную деформацию миокарда при различных заболеваниях. Это современная технология — аппараты, на которых работали до сих пор, не оснащены такой опцией», — отметила заведующая отделением Галина Иванова.

Рязанский кардиодиспансер получил новое оборудование. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Новый аппарат УЗИ доставили в отделение функциональной и ультразвуковой диагностики кардиодиспансера.

«Аппарат очень высокого уровня, способен выполнять все необходимые для точной диагностики обследования сердечно-сосудистой системы. Возможности широкие. Это стресс-эхокардиография (метод, который позволяет оценить работу сердца под нагрузкой).

Есть функция strain, позволяющая исследовать продольную деформацию миокарда при различных заболеваниях. Это современная технология — аппараты, на которых работали до сих пор, не оснащены такой опцией», — отметила заведующая отделением Галина Иванова.

Она добавила, что новый аппарат обладает высокой разрешающей способностью.