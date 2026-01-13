Рязанцам проиндексировали пенсии на 7,6%

С начала 2026 года индексацию страховых пенсий произвели для 308 627 рязанцев в связи с прогнозируемой инфляцией. Повышение коснулось как работающих, так и неработающих пенсионеров. Для рязанцев, продолжающих трудовую деятельность, расчет индексации осуществляется не от текущей суммы выплаты, а от потенциального размера, который они могли бы получать. Формула выглядит следующим образом: размер пенсии в 2025 году + 7,6% * все накопленные пенсионные права (коэффициенты, стаж и взносы).

Рязанцам проиндексировали страховые пенсии на 7,6%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

С начала 2026 года индексацию страховых пенсий произвели для 308 627 рязанцев в связи с прогнозируемой инфляцией. Повышение коснулось как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Для рязанцев, продолжающих трудовую деятельность, расчет индексации осуществляется не от текущей суммы выплаты, а от потенциального размера, который они могли бы получать. Формула выглядит следующим образом: размер пенсии в 2025 году + 7,6% * все накопленные пенсионные права (коэффициенты, стаж и взносы).

Дополнительно на 7,6% увеличены стоимость пенсионного коэффициента (до 156,76 рубля) и размер фиксированной выплаты (9584,69 тысяч рублей), из которых складывается страховая пенсия.