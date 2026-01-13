Рязанцам пообещали трескучие морозы и снег 14 января

В области 14 января будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. На дорогах — гололедица. Ветер будет переменный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит −15…−10°С. Местами столбики термометров опустятся до -18°С. Днем прогнозируют −12…−7°С.