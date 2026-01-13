РПЦ выпустила пособие по борьбе с алкоголизмом

Книга из двух частей называется «Я не алкоголик. Пособие, которое поможет вам осознать отсутствие зависимости» и посвещена ступеням перехода к алкогольной зависимости и объяснению, как поэтапно вернуться к нормальной жизни. На её страницах — тест на определение алкогольной зависимости и контакты, по которым можно обратиться за помощью.

РПЦ выпустила пособие по борьбе с алкоголизмом. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви.

Книга из двух частей называется «Я не алкоголик. Пособие, которое поможет вам осознать отсутствие зависимости» и посвещена ступеням перехода к алкогольной зависимости и объяснению, как поэтапно вернуться к нормальной жизни. На её страницах — тест на определение алкогольной зависимости и контакты, по которым можно обратиться за помощью.