Россиянам назвали причину возможного снижения пенсии

По словам юриста Соловьева, к снижению пенсии могут привести неточности в трудовой книжке. Он подчеркнул, что нередки ошибки в названии организации, дате увольнения с работы, номере приказа и другие. Как уточнил Соловьев, исправить неточности может только уполномоченное лицо, например, руководитель, индивидуальный предприниматель, кадровый работник организации. Если компания ликвидирована или реорганизована, то внести изменения разрешается только после получения от работодателя справки с реальными данными.

