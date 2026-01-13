Россиян предупредили об изменении ценовой политики на ж/д билеты

Министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что стоимость пассажирских железнодорожных билетов в стране будет все больше зависеть от модели динамического ценообразования. Согласно его заявлению, цена на билеты начнет активнее определяться спросом и временем покупки, передает ТАСС.
«Если говорить о стоимости билетов для пассажиров, я думаю, что они все больше будут привержены динамическому ценообразованию: цена на билет будет зависеть от спроса и времени покупки, и эта модель будет развиваться», — отметил Никитин.
Министр также добавил, что в 2025 году такая модель в регулируемом государством сегменте позволит сохранить уровень продаж и повысить доступность билетов в периоды низкого спроса за счет более высокой цены в летний сезон. При этом он подчеркнул, что в отличие от коммерческих перевозчиков, рост цен в госсегменте будет ограничен и должен быть сбалансирован снижением стоимости в межсезонье.