Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ в Рязанской области снижается

«Заболели ОРВИ и гриппом: 2914 человек, снижение к уровню предыдущей недели, доля заболевших из Рязани — 74,4%", — говорится в сообщении. При этом ведомстве отметили положительную динамику — 56,5% заболевших.