Редакция РЗН. инфо стала победителем в номинации конкурса «Хрустальный журавль»

Во вторник, 13 января, в региональном правительстве прошло награждение победителей и лауреатов XXII областного творческого конкурса «Хрустальный журавль». «Рязанский городской сайт РЗН. инфо» стал победителем в номинации «Лучшее дизайнерское решение». Корреспондент издания Милена Хайретдинова стала обладателем приза от оргкомитета в номинации «Лучший молодой журналист года». Также от редакции РЗН. инфо в номинации «Лучшая работа фотожурналиста» приз от оргкомитета получил Кирилл Морозов. На конкурс «Хрустальный журавль» в 2025 году было подано около тысячи творческих работ. Решением жюри определены 34 победителя. Губернатор Рязанской области Павел Малков наградил победителей, поздравил представителей СМИ с Днем российской печати.

