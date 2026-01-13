Прокуратура потребовала восстановить права жительницы Рязани

Прокуратура Железнодорожного района Рязани провела проверку по обращению местной жительницы и потребовала восстановить ее социальные права, сообщает надзорное ведомство.

Женщина обратилась в региональное отделение Социального фонда с заявлением о назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца, однако получила отказ из-за отсутствия части документов.

По итогам проверки прокуратура внесла представление в адрес уполномоченного органа. Восстановление прав заявительницы находится на контроле ведомства.