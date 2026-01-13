Появилось видео с места смертельного ДТП с фурами в Рязанской области
Авария произошла 10 января на 276-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе. Две фуры столкнулись лоб в лоб. Сообщалось, что один из водителей погиб. На кадрах, опубликованных 13 января, видно, что из одной из фур выпал груз. Машины после столкновения съехали в кювет. Дорога была частично перекрыта. На месте происшествия работали полицейские. Напомним, 11 января на трассе организовывали реверсивное движение из-за ДТП.
Появилось видео с места смертельного ДТП с фурами в Рязанской области. Его опубликовали в Telegram-канале «СКОПИНГАГЕН».
Авария произошла 10 января на 276-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе. Две фуры столкнулись лоб в лоб.
Сообщалось, что один из водителей погиб.
На кадрах, опубликованных 13 января, видно, что из одной из фур выпал груз. Машины после столкновения съехали в кювет. Дорога была частично перекрыта.
На месте происшествия работали полицейские.
Напомним, 11 января на трассе организовывали реверсивное движение из-за ДТП.
Фото и видео: Telegram-канал «СКОПИНГАГЕН».