Появилось видео с места смертельного ДТП с фурами в Рязанской области

Авария произошла 10 января на 276-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе. Две фуры столкнулись лоб в лоб. Сообщалось, что один из водителей погиб. На кадрах, опубликованных 13 января, видно, что из одной из фур выпал груз. Машины после столкновения съехали в кювет. Дорога была частично перекрыта. На месте происшествия работали полицейские. Напомним, 11 января на трассе организовывали реверсивное движение из-за ДТП.