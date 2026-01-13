Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
11 января 11:44
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
3 219
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
10 января 10:06
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 262
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
8 января 08:35
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 320
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
7 января 15:00
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 156
После жалоб рязанцев на тараканов в Дядьковской школе проведут дезинсекцию
В Дядьковской средней школе служба дезинсекции проведет обработку от насекомых после жалоб. Соответствующий комментарий опубликовала администрация Рязанского округа под постами губернатора Павла Малкова.

«Обработку пищеблока специалисты сделают 16 января. До сегодняшнего дня насекомых выявлено не было. Для этого в школе регулярно проводят санитарную профилактику. Последняя была на минувших каникулах», — отметили в сообщении.

Также в администрации принесли извинения за сложившуюся ситуацию и предложили родительскому контролю проверить состояние пищеблока.

Напомним, ранее рязанцы пожаловались на тараканов в школьной столовой в Дядькове.