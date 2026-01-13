После жалоб рязанцев на тараканов в Дядьковской школе проведут дезинсекцию

В Дядьковской средней школе служба дезинсекции проведет обработку от насекомых после жалоб. Соответствующий комментарий опубликовала администрация Рязанского округа под постами губернатора Павла Малкова.

«Обработку пищеблока специалисты сделают 16 января. До сегодняшнего дня насекомых выявлено не было. Для этого в школе регулярно проводят санитарную профилактику. Последняя была на минувших каникулах», — отметили в сообщении.

Также в администрации принесли извинения за сложившуюся ситуацию и предложили родительскому контролю проверить состояние пищеблока.

Напомним, ранее рязанцы пожаловались на тараканов в школьной столовой в Дядькове.