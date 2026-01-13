Полицейские обратились к рязанским водителям

13 января в Рязанской области местами ожидается небольшой снег, на дорогах — гололедица. Температура воздуха днем составит −12…−7°С. В госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».