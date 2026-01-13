Ночью из Рязани вывезли 5600 кубометров снега

В ночь на 13 января из Рязани вывезли 5600 куб. м снега, работали 84 единицы техники и использовали 172 тонны реагента и 36 куб. м песко-соляной смеси. Бригады ДБГ чистили Первомайский проспект и подметали тротуары на улицах Стройкова, 9-я Линия, Горького, Островского и других. На Ряжском и Куйбышевском шоссе, а также на перекрестках Горького и Новой, Чапаева, Каширина проводился ямочный ремонт.

