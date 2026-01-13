Небензя: РФ будет решать проблемы военным путем, пока Киев «не придет в чувство»

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия будет решать проблемы военными методами, пока Владимир Зеленский «не придет в чувство». Его слова 13 января передало РИА Новости. Кроме того, Небензя отметил, что условия переговоров для Киева с каждым потерянным днем «будут становиться только хуже». Он подчеркнул, что ВСУ целенаправленно бьют по мирным объектам и гражданским лицам в России.

