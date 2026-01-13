На улице Качевской в Рязани продавали немаркированные сигареты

Всего найдено 989 пачек без маркировки, а также с акцизными марками иностранного государства на общую сумму 133 515 рублей. Продавал товар 37-летний индивидуальный предприниматель. На него завели уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные в крупном размере). Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо до трех лет тюрьмы. Как уточнили в министерстве, полицейские устанавливают поставщиков нелегальной продукции.

