МВД упростит порядок привлечения пьяных водителей к ответственности

По данным издания, МВД готовит поправки в КоАП, которые сократят количество протоколов для нетрезвых водителей. В настоящее время инспекторам ГИБДД приходится заполнять дублирующие документы, что отвлекает их от прямых обязанностей и занимает до 5 минут. Предлагается либо составлять отдельный протокол об отстранении, либо делать отметку об отстранении в других протоколах. Аналогично предлагается поступать со сведениями о задержании ТС.