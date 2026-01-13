Москвич устроил на рязанской трассе массовое ДТП с пострадавшими

ДТП произошло 12 января, примерно в 09:35, на 220-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. По предварительной информации ГАИ, 48-летний житель Московской области на «Киа Спортедж» не справился с управлением и столкнулся с «Омодой», за рулем которой была 46-летняя жительница Скопинского района. Последний автомобиль врезался в «Рено Дастер». Машиной управлял 34-летний житель Брянской области. Водитель «Омоды», а также 17-летняя пассажирка «Киа» пострадали. Их с полученными травмами доставили в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

