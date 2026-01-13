В Минобороны РФ сообщили о массированном ударе по предприятиям ВПК Украины

В ответ на атаки Украины на гражданские объекты России, ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военного назначения на территории Украины. Удары были выполнены высокоточным оружием и беспилотниками. Все назначенные цели были успешно поражены. В ходе боевых действий на различных направлениях украинская армия понесла значительные потери, включая более 185 военнослужащих и технику. Также сообщается, что российские войска улучшили свои позиции на фронте, нанеся удары по формированию украинских бригад в различных регионах. В результате операций потеря противника составила до 400 военнослужащих и значительное количество техники.

В ответ на террористические атаки Украины по российским гражданским объектам ВС РФ ночью нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Удары осуществлены высокоточным наземным оружием и БПЛА, передает Минобороны.

По данным ведомства, все цели успешно поражены. На Севере войска улучшили позиции, атаковав механизированную бригаду в районе Мирополья Сумской области. На Харьковском направлении уничтожены подразделения теробороны в Старице и Волчанских Хуторах, потери противника — свыше 185 человек и значительная техника.

Группировка «Запад» нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в районах Купянск-Узловой и Новоегоровка, потери до 190 военнослужащих и техники.

«Южная» группировка атаковала механизированные и мотопехотные бригады в Донецкой Народной Республике, потери ВСУ — более 165 человек и техника.

Группировки «Центр» и «Восток» также нанесли удары, вызвав значительные потери противника.

Потери украинских сил за сутки составили до 400 военнослужащих и множество единиц техники. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия РФ ударили по складам беспилотников и пунктам временной дислокации ВСУ.