Министром образования Рязанской области назначили Ольгу Прушковскую

Она родилась в посёлке Чучково Рязанской области. Получила высшее юридическое образование. В разное время трудилась в Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина, РИРО, а также в таких организациях, как Департамент стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации, ФГБУ «Дирекция «Школа-2025» Министерства просвещения РФ и Департамент подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения РФ.