«Лента» объявила о покупке бизнеса сети «OBI Россия»

В периметр сделки войдут 25 магазинов с общей торговой площадью 263 тысячи квадратных метров. ФАС одобрила сделку, уточнили в публикации. Ранее стало известно, что сеть строительных гипермаркетов OBI сменит название на «DOM Лента». Отметим, что магазин есть на Московском шоссе в Рязани.