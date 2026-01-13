Kia зарегистрировала в России товарные знаки
Под своими товарными знаками южнокорейская автомобильная компания может продавать легковые автомобили, моторные лодки, велосипеды, а также осуществлять электронную передачу автомобильной информации и данных.
Kia зарегистрировала в России товарные знаки. Об этом сообщает РИА Новости.
