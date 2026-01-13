Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
3 219
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 262
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 320
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 156
Госдума одобрила проект о бесплатном высшем образовании для вдов бойцов СВО
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, дающий вдовам участников СВО право на бесплатное высшее образование. По закону вдовы смогут поступать по отдельной квоте без сдачи вступительных испытаний в вузы (бакалавриат, специалитет) и учреждения среднего профобразования. Причиной данной инициативы стала социальная уязвимость и необходимость поддержки после потери кормильца. Образование поможет им улучшить жизненные перспективы. Закон также предусматривает бесплатное обучение на подготовительных отделениях федеральных вузов, что повысит шансы на успешное поступление и трудоустройство.

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который предоставляет вдовам участников СВО право на бесплатное высшее образование. Об этом пишет РИА Новости.

Этот законопроект предполагает возможность поступления на обучение в рамках отдельной квоты без необходимости сдачи вступительных испытаний в высшие учебные заведения по программам бакалавриата, специалитета, а также в учреждения среднего профессионального образования.

По мнению авторов проекта, такое решение обусловлено тем, что вдовы погибших военнослужащих находятся в социально уязвимом положении. Потеря кормильца часто ставит их перед необходимостью устроиться на работу, и предоставление возможности получить образование может значительно улучшить их жизненные перспективы.

Законопроект также включает возможность обучения на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на бюджетной основе, что дополнительно поддержит вдов в их стремлении к получению образования и трудоустройству.