Госдума одобрила проект о бесплатном высшем образовании для вдов бойцов СВО

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, дающий вдовам участников СВО право на бесплатное высшее образование. По закону вдовы смогут поступать по отдельной квоте без сдачи вступительных испытаний в вузы (бакалавриат, специалитет) и учреждения среднего профобразования. Причиной данной инициативы стала социальная уязвимость и необходимость поддержки после потери кормильца. Образование поможет им улучшить жизненные перспективы. Закон также предусматривает бесплатное обучение на подготовительных отделениях федеральных вузов, что повысит шансы на успешное поступление и трудоустройство.

