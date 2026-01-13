ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области

Во вторник, 13 января, в Рязанском районе пройдут рейды по поиску пьяных водителей. Отмечается, что их проводят в целях профилактики ДТП. В госавтоинспекции призвали жителей сообщать в полицию о нарушениях.