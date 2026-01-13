Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
2 912
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 238
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 289
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 142
Эксперты спрогнозировали рост цен на горнолыжный отдых в России
Как выяснил «Ъ», отдых на российских горнолыжных курортах к концу марта подорожает в среднем на 7% год к году. Ночь в отеле обойдется в среднем в 4,4 тысяч рублей. Отмечается, что лидером по спросу остается Сочи (55% всех бронирований). За ним следуют Архыз (17%), Домбай (7,6%) и Шерегеш (7,6%). Как рассказали газете эксперты, общий турпоток на российские курорты вырастет примерно на 10%. При этом наиболее заметный рост цен отмечен на Алтае и в Мурманской области, в Сочи увеличение цен оказалось сдержанным.

Эксперты спрогнозировали рост цен на горнолыжный отдых в России в зимнем сезоне 2025/26 (декабрь/март). Об этом 13 января сообщил «Ъ» со ссылкой на данные сервиса «Т-Путешествия» и аналитического проекта T-Data.

Как выяснила газета, отдых на российских горнолыжных курортах к концу марта подорожает в среднем на 7% год к году. Ночь в отеле обойдется в среднем в 4,4 тысяч рублей.

Отмечается, что лидером по спросу остается Сочи (55% всех бронирований). За ним следуют Архыз (17%), Домбай (7,6%) и Шерегеш (7,6%).

Как рассказали газете эксперты, общий турпоток на российские курорты вырастет примерно на 10%. При этом наиболее заметный рост цен отмечен на Алтае и в Мурманской области, в Сочи увеличение цен оказалось сдержанным.