Эксперты спрогнозировали рост цен на горнолыжный отдых в России

Эксперты спрогнозировали рост цен на горнолыжный отдых в России в зимнем сезоне 2025/26 (декабрь/март). Об этом 13 января сообщил «Ъ» со ссылкой на данные сервиса «Т-Путешествия» и аналитического проекта T-Data.

Как выяснила газета, отдых на российских горнолыжных курортах к концу марта подорожает в среднем на 7% год к году. Ночь в отеле обойдется в среднем в 4,4 тысяч рублей.

Отмечается, что лидером по спросу остается Сочи (55% всех бронирований). За ним следуют Архыз (17%), Домбай (7,6%) и Шерегеш (7,6%).

Как рассказали газете эксперты, общий турпоток на российские курорты вырастет примерно на 10%. При этом наиболее заметный рост цен отмечен на Алтае и в Мурманской области, в Сочи увеличение цен оказалось сдержанным.