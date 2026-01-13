Дома в Солотче подключили к электроснабжению по временным схемам
Всех потребителей поселка в 1:30 13 января подключили к электроснабжению по временным схемам. Как отметили в РГРЭС, ликвидация технологических нарушений, связанных с падением деревьев и обрывом проводов, продолжается. Там добавили, что проезд из-за снежного покрова к линиям электропередач затруднен. Напомним, утром 12 января в Солотче массово отключили свет из-за падения деревьев на провода. Позже стало известно, что на восьми улицах восстановили подачу электроэнергии.
Фото: РГРЭС.