CNN: власти США приобрели оружие, вызывающее «гаванский синдром»

Пентагон провел секретную операцию по приобретению устройства, которое, как предполагается, связано с так называемым «гаванским синдромом». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве США. Устройство, стоимость которого составила «восьмизначную сумму», было закуплено Министерством внутренней безопасности незадолго до инаугурации президента Дональда Трампа в январе 2025 года. По информации CNN, аппарат генерирует импульсные радиоволны, которые могут быть причиной инцидентов, известных как «акустические атаки». Источники утверждают, что устройство содержит компоненты российского производства, однако не является полностью российским. Уникальность аппарата заключается в его портативности — он помещается в обычный рюкзак.

Специалисты продолжают исследовать устройство и его возможную связь с множеством аномальных случаев, которые до сих пор остаются необъясненными. В то же время некоторые сотрудники администрации США высказывают скептицизм относительно его эффективности. Власти обеспокоены тем, что если технология окажется действенной, она может распространиться за пределами США.

Центральное разведывательное управление отказалось комментировать информацию, а источники не раскрыли, у кого именно было приобретено устройство и как правительство узнало о его существовании.

