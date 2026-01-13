Администрацию Пителинского округа обязали зарегистрировать имущество ликвидированных поселений

Установлено, что 11 объектов недвижимости, ранее принадлежавших ликвидированным сельским поселениям Пителинского района, с 1 января 2025 года оставались неоформленными в собственность округа. По данным прокуратуры, среди объектов — здания, имеющие социальную значимость. Сасовский райсуд обязал администрацию округа в течение полугода устранить нарушения и зарегистрировать имущество.