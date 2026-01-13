54-летнему рязанцу вынесли приговор за кражу дров

Выяснилось, что в феврале 2025 года осужденному нужны были деньги. Он проник на территорию частного дома и похитил десять кубических метров дров из березы. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также житель должен возместить материальный ущерб потерпевшему.

