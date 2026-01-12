ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в зоне СВО

Подразделения группировки российских войск «Днепр» освободили село Новобойковское Запорожской области. Как сообщили в оборонном ведомстве, на данном направлении уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Кроме того, за сутки средствами ПВО перехватили пять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 52 БПЛА самолетного типа.

