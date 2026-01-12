В Рязанском перинатальном центре около 500 пар выбрали партнерские роды

В 2025 году около 500 пар в Рязанском перинатальном центре выбрали партнерские роды, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. Для таких родителей оборудованы индивидуальные родильные залы, которые обеспечивают отдельное пребывание от других пациенток. В центре возможны как естественные роды, так и кесарево сечение.