В Рязанской области пройдет рейд по соблюдению правил перевозки детей

Проверка состоится в понедельник, 12 января. Она направлена на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств. Напомним, за нарушение правил предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей.