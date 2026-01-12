В Рязанской области пройдет рейд по соблюдению правил перевозки детей
Проверка состоится в понедельник, 12 января. Она направлена на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств. Напомним, за нарушение правил предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей.
