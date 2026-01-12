В Рязанской области образовались полуметровые сугробы
К 12 января высота снежного покрова в Рязанской области местами достигла 51 см. Полуметровые сугробы образовались в посёлке Тума Клепиковского округа. В Рязани высота снежного покрова увеличилась до 36 см.
Об этом сообщает Гидрометцентр России.
