В Рязанской области образовались полуметровые сугробы

К 12 января высота снежного покрова в Рязанской области местами достигла 51 см. Полуметровые сугробы образовались в посёлке Тума Клепиковского округа. В Рязани высота снежного покрова увеличилась до 36 см.