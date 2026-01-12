В Рязанской области несколько деревьев упали на трассу из-за непогоды

Инцидент произошел на трассе «Спас-Клепики-Рязань». Деревья упали в районе поселка Болонь и села Ершово. «Утро 12 января выдалось очень тяжелым. Снег не чистят, еще и деревья падают. Итог — опоздание на работу», — отметили водители.

