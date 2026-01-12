В Рязанской области фура снесла дорожное ограждение и перекрыла трассу

ДТП произошло 12 января в центре Путятина на федеральной трассе М-5. Водитель автомобиля Scania с полуприцепом не справился с управлением. Машину занесло, она врезалась в дорожное ограждение, перекрыв при этом трассу. Отмечается, что при аварии пробило бак с топливом. Люди не пострадали.

