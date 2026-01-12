В Рязани водитель пробил колесо на улице Свободы из-за ямы

На улице Свободы в Рязани таксист пробил колесо. Очевидцы в группе «ПУРВ — Подслушано у рязанских водителей» сообщили, что инцидент произошел напротив городской СЭС, где образовалась опасная яма.

Местные жители предупреждают водителей быть внимательными на этом участке дороги.

Фото: «ПУРВ — Подслушано у рязанских водителей».