В Рязани водитель пробил колесо на улице Свободы из-за ямы
На улице Свободы в Рязани таксист пробил колесо. Очевидцы в группе «ПУРВ — Подслушано у рязанских водителей» сообщили, что инцидент произошел напротив городской СЭС, где образовалась опасная яма.
На улице Свободы в Рязани таксист пробил колесо. Очевидцы в группе «ПУРВ — Подслушано у рязанских водителей» сообщили, что инцидент произошел напротив городской СЭС, где образовалась опасная яма.
Местные жители предупреждают водителей быть внимательными на этом участке дороги.
Фото: «ПУРВ — Подслушано у рязанских водителей».