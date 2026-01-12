В Рязани перенесли проведение зимнего рыбатлона из-за плохой погоды

Рязань
В Рязани перенесли проведение зимнего рыбатлона из-за небезопасных погодных условий. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «РЫБАТЛОН. Рыбалка+бег. Новый вид спорта». В сообщении говорится, что на текущей недели станет известно новое место проведения мероприятия. Также уточняется, что соревнования состоятся 24 января в 12:00. Регистрация команд рыбаков и лыжников продолжается. Участникам, которые уже зарегистрировались ранее, не нужно проходить регистрацию повторно. Кроме того, организаторы сообщают, что призовой фонд 24 января будет больше, чем планировалось на 10 января. 0+

В Рязани перенесли проведение зимнего рыбатлона из-за небезопасных погодных условий. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «РЫБАТЛОН. Рыбалка+бег. Новый вид спорта».

В сообщении говорится, что на текущей недели станет известно новое место проведения мероприятия.

Также уточняется, что соревнования состоятся 24 января в 12:00.

Регистрация команд рыбаков и лыжников продолжается. Участникам, которые уже зарегистрировались ранее, не нужно проходить регистрацию повторно.

Кроме того, организаторы сообщают, что призовой фонд 24 января будет больше, чем планировалось на 10 января.

Справка: Рыбатлон — это спортивное соревнование, сочетающее в себе рыбалку и бег. Этот спорт появился в январе 2011 года в Рязани. Ежегодно проводятся несколько соревнований, включая поплавочный и спиннинговый рыбатлоны, а также командные зимние турниры.

Возрастное ограничение: 0+

Фото: РЫБАТЛОН. Рыбалка+бег. Новый вид спорта