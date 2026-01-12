Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
-1°
Втр, 13
-11°
Срд, 14
-9°
ЦБ USD 78.79 0.56 13/01
ЦБ EUR 91.97 -0.12 13/01
Нал. USD 80.05 / 80.00 12/01 18:25
Нал. EUR 93.00 / 94.40 12/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
Вчера 11:44
2 154
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 093
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 128
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 066
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В России суд впервые оштрафовал за оскорбление в голосовом сообщении
В Москве суд рассмотрел дело, связанное с оскорблениями в мессенджере, и назначил штраф женщине за отправку аудиосообщений с ненормативной лексикой. Потерпевшая пожаловалась в прокуратуру на полученные сообщения в Telegram, которые были признаны оскорбительными согласно статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях. В ходе судебного разбирательства женщина признала свою вину и выразила раскаяние. Суд назначил ей штраф в размере 3 тысяч рублей. Этот случай не единственный: в декабре 2024 года депутата из Приморья также оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление коллеги в мессенджере, когда он назвал его «лицом нестандартной сексуальной ориентации» (движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено).

В Москве суд рассмотрел дело, связанное с оскорблениями в мессенджере, и назначил штраф женщине за отправку аудиосообщений с ненормативной лексикой.

Как сообщает «РИА Новости», потерпевшая пожаловалась в прокуратуру на полученные сообщения в Telegram, которые были признаны оскорбительными согласно статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях.

В ходе судебного разбирательства женщина признала свою вину и выразила раскаяние. Суд назначил ей штраф в размере 3 тысяч рублей.

В декабре 2024 года депутата из Приморья также оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление коллеги в мессенджере, когда он назвал его «лицом нестандартной сексуальной ориентации» (движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено).