В России суд впервые оштрафовал за оскорбление в голосовом сообщении

В Москве суд рассмотрел дело, связанное с оскорблениями в мессенджере, и назначил штраф женщине за отправку аудиосообщений с ненормативной лексикой.

Как сообщает «РИА Новости», потерпевшая пожаловалась в прокуратуру на полученные сообщения в Telegram, которые были признаны оскорбительными согласно статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях.

В ходе судебного разбирательства женщина признала свою вину и выразила раскаяние. Суд назначил ей штраф в размере 3 тысяч рублей.

В декабре 2024 года депутата из Приморья также оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление коллеги в мессенджере, когда он назвал его «лицом нестандартной сексуальной ориентации» (движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено).