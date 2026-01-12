В России расширили список методов высокотехнологичной медицинской помощи по ОМС

В России увеличилось количество методов высокотехнологичной медицинской помощи, доступных по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что список был расширен на 15 новых видов медицинских услуг. передает РИА Новости. По словам Голиковой, это нововведение направлено на повышение доступности и эффективности лечения для россиян, страдающих от различных заболеваний, включая болезни почек, желудочно-кишечного тракта, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.