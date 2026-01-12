В России изменился порядок ведения беременности

Минздрав утвердил редакцию порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология». Согласно ему, на учет беременных будут ставить не позднее 14 дней после первичного обращения на 4-7 неделе беременности и не позднее 7 дней на поздних сроках; не менее двух раз за беременность будущая мама должна будет посетить медицинского психолога; женским консультациям добавили функцию по диспансеризации женщин для оценки репродуктивного здоровья; Помимо этого, вводится неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) для выявления наличия хромосомных аномалий у плода.

В России изменился порядок ведения беременности. Об этом сообщает URA.RU .

