В работе СДЭК произошел массовый сбой

12 января утром пользователи СДЭКа столкнулись с неполадками в работе сервисов. По данным портала Downdetector, за последний час о проблемах заявили 1,5 тысячи человек, за сутки — 3,5 тысяч.

Жалобы начали поступать примерно с 10:00 мск. На пике, в 11:45, 452 клиента сообщили о невозможности загрузки сайта, личного кабинета и приложения логистического оператора.

Больше всего обращений поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской и Московской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.