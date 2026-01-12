Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
-1°
Втр, 13
-11°
Срд, 14
-9°
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 80.05 / 79.70 12/01 15:50
Нал. EUR 93.00 / 94.47 12/01 15:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
Вчера 11:44
2 078
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 076
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 106
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 056
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Крыму пропавшую после свидания 17-летнюю студентку нашли убитой

В Крыму 17-летнюю студентку из села Марьино, пропавшую после свидания, нашли убитой. Об этом 11 января сообщило издание aif.ru.

Отмечается, что девушка пропала 4 января. В тот день она заявила родным, что едет к отцу в соседнее село. По данным aif.ru, позже выяснилось, что студентка поехала свидание с 21-летним молодым человеком, с которым познакомилась на одном из сайтов знакомств.

Девушку искали почти неделю родные и волонтеры. Ее тело нашли в канаве в соседнем селе, уточнили в публикации.

«Ее нашли, но мертвой. Соседи рассказали, что ее жестоко убили», — рассказала изданию местная жительница.

Собеседники aif.ru добавили, что тело было обгоревшим. Они предположили, что таким образом пытались скрыть следы преступления.

В публикации уточнили, что официальной информации и подтверждения, что парень с сайта знакомств убил девушку, нет.

Фото: ПСО «Лиза Алерт «Крым».