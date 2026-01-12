В Крыму пропавшую после свидания 17-летнюю студентку нашли убитой

В Крыму 17-летнюю студентку из села Марьино, пропавшую после свидания, нашли убитой. Об этом 11 января сообщило издание aif.ru.

Отмечается, что девушка пропала 4 января. В тот день она заявила родным, что едет к отцу в соседнее село. По данным aif.ru, позже выяснилось, что студентка поехала свидание с 21-летним молодым человеком, с которым познакомилась на одном из сайтов знакомств.

Девушку искали почти неделю родные и волонтеры. Ее тело нашли в канаве в соседнем селе, уточнили в публикации.

«Ее нашли, но мертвой. Соседи рассказали, что ее жестоко убили», — рассказала изданию местная жительница.

Собеседники aif.ru добавили, что тело было обгоревшим. Они предположили, что таким образом пытались скрыть следы преступления.

В публикации уточнили, что официальной информации и подтверждения, что парень с сайта знакомств убил девушку, нет.

Фото: ПСО «Лиза Алерт «Крым».