В Кадоме Рязанской области произошло аварийное отключение электричества

В Рязанской области произошло аварийное отключение электричества в р. п. Кадом (частично), деревнях Винищи, Сумерки, Николаевка, а также в селах Кочемирово и Игнатьево. Причиной стало повреждение линии электропередачи (обрыв провода). Об этом сообщили в администрации Кадомского района.